Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає “Еспресо.Захід”.

"Бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала бій противнику в Гостомелі. Гвардійці збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. Водночас працювала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери. Воїни НГУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Наразі бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу", - йдеться у повідомленні Міноборони.

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