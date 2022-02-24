РФ може спробувати зайняти урядовий квартал у Києві, але ситуація контрольована, - ОП
В ході наступу РФ на Україну війська можуть спробувати зайняти урядовий квартал у Києві.
Про це сказав на брифінгу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Ситуація абсолютно керована. Росії не йде ні на які розмови, вони прийняли собі фатальне рішення. Постараються максимально завдати нам шкоди. Можлива спроба проникнути в урядовий квартал", - зазначив Подоляк.
Він сказав, що одна із цілей - створити максимальну паніку.
"Ключовий намір Росії - це прибрати вище керівництво країни та спробувати встановити маріонеткову владу", - підсумував він.
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