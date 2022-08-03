Про це повідомляє Святогірська міська військова адміністрація.

"Над вищою точкою Святогірська замайорів Державний Прапор України: гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю. А окупанти та їх прислужники - колаборанти підуть за рузьким кораблем! Все буде Україна! Вірте та допомагайте ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

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