Нацгвардія підняла прапор України над частково окупованим Святогірськом
Бійці Нацгвардії підійняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська
Про це повідомляє Святогірська міська військова адміністрація.
"Над вищою точкою Святогірська замайорів Державний Прапор України: гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю. А окупанти та їх прислужники - колаборанти підуть за рузьким кораблем! Все буде Україна! Вірте та допомагайте ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
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