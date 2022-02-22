Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС у Чернівецькій області

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.



"Посилили охорону об’єкту нацгвардійці спільно з працівниками поліції. Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС", - йдеться у повідомленні.



Пправоохоронці проводитимуть превентивні заходи: патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати обстановку навколо об’єкта, перевірятимуть документи та транспортні засоби.

Нагадаємо, 21 лютого у Щасті вибухнула АЗС внаслідок окупаційного обстрілу, роботу ТЕС зупинили через обрив ліній електропередач. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb