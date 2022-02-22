Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС у Чернівецькій області
Військовослужбовці Національної гвардії Західного оперативно-територіального об’єднання приступили до виконання завдань з охорони Дністровської гідроакумулюючої електростанції, розташованій у Чернівецькій області
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
"Посилили охорону об’єкту нацгвардійці спільно з працівниками поліції. Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС", - йдеться у повідомленні.
Пправоохоронці проводитимуть превентивні заходи: патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати обстановку навколо об’єкта, перевірятимуть документи та транспортні засоби.
- Нагадаємо, 21 лютого у Щасті вибухнула АЗС внаслідок окупаційного обстрілу, роботу ТЕС зупинили через обрив ліній електропередач.
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