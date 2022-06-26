Про це повідомило МВС у телеграмі.

"Бригада швидкого реагування Нацгвардії оприлюднила відео боїв за Рубіжне. Бої за місто тривали майже 2 місяці. У результаті місто майже повністю зруйновали окупанти через постійні артилерійські і авіаційні удари", - наголосили в міністерстві.

На відко видно, як нацгвардійці утримували Рубіжне та виконували завдання.

31 травня дрон показав відео зруйнованого росіянами Рубіжного.

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