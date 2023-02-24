Нацгвардійці знищили близько 70 російських військових під час спроби наступу біля Кремінної, - ОВА
Українські воїни відбили наступ російських окупантів поблизу Кремінної Луганської області. 70 солдатів ворога ліквідували, кількість поранених уточнюють
Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Учора нацгвардійці 15 полку відбили наступ, який російсько-окупаційні війська спробували зробити великими достатньо силами, там три роти пішло в наступ, повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась", - розповів очільник регіону.
Повідомляється, що кількість поранених уточнюють.
Також на Сватівському напрямку рашисти намагалися наступати з важкою технікою.
"Наші артилеристи відпрацювали. 92-а бригада їх стримала. З втратами вони повернулись назад. Зараз поки що тиша і стабільна ситуація", - додав Гайдай.
На Білогорівському напрямку ситуація більш-менш стабільна.
- 23 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що через провал під Вугледаром добровольчий загін РФ відмовляється продовжувати наступ. Проте ворог все ж зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на 5 напрямках.
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