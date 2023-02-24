Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Учора нацгвардійці 15 полку відбили наступ, який російсько-окупаційні війська спробували зробити великими достатньо силами, там три роти пішло в наступ, повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась", - розповів очільник регіону.

Повідомляється, що кількість поранених уточнюють.

Також на Сватівському напрямку рашисти намагалися наступати з важкою технікою.

"Наші артилеристи відпрацювали. 92-а бригада їх стримала. З втратами вони повернулись назад. Зараз поки що тиша і стабільна ситуація", - додав Гайдай.

На Білогорівському напрямку ситуація більш-менш стабільна.