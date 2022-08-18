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Нацгвардійці знищили два російські танки на Донецькому напрямку

18 серпня, 2022 четвер
12:30
війна з Росією ЗСУ знищили російський танк

Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії знищили два ворожі танки на Донецькому напрямку

Про це повідомили на facebook-сторінці Національної гвардії України.

Нацгвардійці, виконуючи завдання на займаній позиції, виявили колону техніки, яка складалася з кількох танків.

"У результаті швидкої та точної роботи бійцям вдалося підбити два танки. Після цього гвардійці передали інформацію до суміжних підрозділів для подальшого знищення живої сили та техніки окупантів, що залишилася", – розповіли подробиці в Нацгвардії.

  • Від 24 лютого до 18 серпня РФ втратила у війні з Україною близько 44,3 тис. окупантів, 1889 танків, 234 літаки та 197 гелікоптерів

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