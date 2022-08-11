Нацгвардійці знищили підрозділ спецназу РФ та склад боєприпасів

Про це в четвер під час брифінгу розповів начальник оперативного управління Головного управління НГУ генерал-майор Олексій Надточій.

"Під час проведення повітряної розвідки, бійці Нацгвардії виявили район зосередження підрозділу спецпризначення РФ та склад боєприпасів. Організувавши взаємодію з артилерійськими підрозділами та коригування їх вогню, цілі були знищені", – сказав він.

За словами генерал-майора Олексія Надточія, підрозділи розвідки Національної гвардії протягом тижня виявили 279 цілей противника.

ППО під час повітряної тривоги збила над Харківщиною дві крилаті ракети "Калібр".

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