Нацгвардійці знищили підрозділ спецназу РФ та склад боєприпасів
Загалом підрозділи розвідки Національної гвардії протягом тижня виявили 279 цілей противника
Про це в четвер під час брифінгу розповів начальник оперативного управління Головного управління НГУ генерал-майор Олексій Надточій.
"Під час проведення повітряної розвідки, бійці Нацгвардії виявили район зосередження підрозділу спецпризначення РФ та склад боєприпасів. Організувавши взаємодію з артилерійськими підрозділами та коригування їх вогню, цілі були знищені", – сказав він.
За словами генерал-майора Олексія Надточія, підрозділи розвідки Національної гвардії протягом тижня виявили 279 цілей противника.
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