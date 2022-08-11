ППО збила дві крилаті ракети "Калібр" над Харківщиною під час повітряної тривоги на всій території України
Сьогодні, під час повітряної тривоги по всій Україні ППО збило дві крилаті ракети "Калібр" над Харківською областю
Про це інформує в телеграмі Повітряні сили ЗСУ.
11 серпня, близько 13:30 на Харківщині українські захисники збили дві ворожі ракети.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
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