Про це інформує в телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

11 серпня, близько 13:30 на Харківщині українські захисники збили дві ворожі ракети.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.