ВМС минулої доби знищили близько 10 окупантів, ворожі гаубиці та КАМАЗи
Учора, 10 серпня, артилерійські підрозділи ВМС знищили близько 10 окупантів, КамАЗи та гаубиці
Про це інформують в телеграмі Військово-Морські сили ЗСУ.
"10 серпня, наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки ворога, в результаті чого було знищено близько 10 загарбників, 2 одиниці КамАЗ та 2 одиниці 152-мм гаубиці "Мста-Б", - йдеться в повідомленні.
Остаточні втрати ворога нині уточнюють.
Загалом з 24 лютого до 11 серпня окупанти втратили близько 43 тис. військових, 1846 танків, 974 системи артилерії й 772 безпілотники.
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