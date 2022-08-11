Про це інформують в телеграмі Військово-Морські сили ЗСУ.

"10 серпня, наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки ворога, в результаті чого було знищено близько 10 загарбників, 2 одиниці КамАЗ та 2 одиниці 152-мм гаубиці "Мста-Б", - йдеться в повідомленні.

Остаточні втрати ворога нині уточнюють.

Загалом з 24 лютого до 11 серпня окупанти втратили близько 43 тис. військових, 1846 танків, 974 системи артилерії й 772 безпілотники.

11 серпня українські десантники показали, як знищили зі "скіфа" БМП окупантів на Херсонщині.

Військові 22-го ОМБ показали, як знищили російський плавучий бронетранпортер із міномета "Волошка".

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади вполювали на фронті нову здобич. Цього разу вони знищили взводний опорний пункт та бронетехніку окупантів.

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у фото показали частину буденної роботи їхніх танкістів.

10 серпня український військовий Мирон Дмитрик показав, як бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили російську БМП.

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