"Націлені поглинути нас або завоювати": журналіст Капсамун назвав екзистенційним питання України для Кремля
Журналіст Іван Капсамун вважає, що вся політика Росії націлена на знищення української держави
Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор".
"Ми маємо розуміти в Україні, що для росіян і для верхівки, яка керує РФ питання України є екзистенційним. Вони націлені на те, або щоб нас поглинути, або завоювати, або просто тримати під своїм контролем. Звідти і всі ці статті Путіна, Суркова, взагалі все, що вони говорять дипломатичною та недипломатичною мовою направлено на те, щоб української держави як такої не існувало", - сказав журналіст.
На його думку, так звані "червоні лінії" Росії - умова по знищенню української державності.
"Вони ставлять такі умови, щоб вирішувати за нас нашу зовнішню політику. Вони говорять про те, що Україна не має вступати в НАТО і що тут не має бути озброєння з Заходу. Звідки вони взяли, що Україна може чимось загрожувати РФ? Все, що ми бачимо - саме Росія загрожує Україні, вона воюює проти нас, захоплюють нашу територію", - додав Капсамун.
Журналіст зазначив, що Росія на постійній основі проводить військові навчання.
"У Східному військовому окрузі оголосили перевірку бойової готовності, на півдні - льотно-тактичні навчання бомбардувальників, в окупованому Криму - навчання флоту з використанням протикорабельних ракетних комплексів", - заявив він.
Капсамун додав, що Росія поводить себе абсолютно агресивно.
"Лавров заїкнувся, що якщо буде від Казахстану пропозиція про входження в так звану Союзну державу Білорусі та Росії - то вони готові це розглянути. Всі ці меседжі свідчать про те, що Росія проводить реваншистську, неоімперську політику по відтворенню щось середнього між Російською імперією та СРСР", - вважає журналіст.
На його думку, Україна тут виглядає оплотом, який хоче захистити власну державність і вимушена не тільки використовувати власні ресурси, а й співпрацювати із Заходом.
"Україна має активно доносити Заходу, що ви самі бачите, як поводить себе Росія - це є цинічна, брехлива політика напрямлена, щоб в подальшому здійснювати нову агресію проти України. Вони не налаштовані ні на які переговори. Вони їх використовкують, щоб потім сказати: "Ми хочемо з вами домовитись, а ви - ні, тому ми будемо використовувати військові методи, щоб приборкати Україну", - підсумував Капсамун.
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