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Головна Культура Національна кінопремія "Золота дзиґа" опублікувала список номінантів

Національна кінопремія "Золота дзиґа" опублікувала список номінантів

1 липня, 2023 субота
17:11
Культура Золота дзиґа

Українська кіноакадемія оприлюднила список номінантів на сьому національну премію "Золота дзиґа", імена переможців оголосять наприкінці липня

Про це йдеться на офіційному сайті Української кіноакадемії. 

Цьогоріч до довгого списку кінопремії увійшло 58 фільмів. Серед них 14 повнометражних ігрових та стільки ж документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали.

У номінації “Найкращий фільм” представлені 5 фільмів:

  • “Бачення метелика”, режисер Максим Наконечний, продюсерки Дар’я Бассель та Єлизавета Сміт
  • “Відблиск”, режисер Валентин Васянович, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович та Ія Мислицька
  • “Клондайк”, режисерка Марина Ер Горбач, продюсери Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач
  • “Люксембург, Люксембург”, режисер Антоніо Лукіч, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко
  • “Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв та Альона Тимошенко

За "Найкращу режисерську роботу" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) змагатимуться:

  • Марина Ер Горбач (“Клондайк”)
  • Антоніо Лукіч (“Люксембург, Люксембург”)
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук (“Памфір”)

У номінації "Найкраща чоловіча роль" представлені: 

  • Роман Луцький (“Відблиск”)
  • Аміль та Раміль Насірови (“Люксембург, Люксембург”)
  • Сергій Шадрін (“Клондайк”)
  • Олександр Яцентюк (“Памфір”)

У номінації "Найкраща жіноча роль" змагаються: 

  • Рита Бурковська (“Бачення метелика”)
  • Соломія Кирилова (“Памфір”)
  • Оксана Черкашина (“Клондайк”)

"Найкраща чоловіча роль другого плану": 

  • Юрій Іздрик (“Я і Фелікс”)
  • Іван Шаран (“Памфір”)
  • Олександр Ярема (“Памфір”)

"Найкраща жіноча роль другого плану": 

  • Наталка Ворожбит (“Бачення метелика”)
  • Наталія Гнітій (“Люксембург, Люксембург”)
  • Олена Хохлаткіна (“Памфір”)

За нагороду в номінації “Найкращий документальний фільм” змагаються: 

  • “День Українського Добровольця", режисер Володимир Тихий, продюсери Ігор Савиченко та Володимир Тихий
  • “Крихка Пам'ять”, режисер Ігор Іванько, продюсери Олександра Братищенко, Марія Пономарьова та Ігор Іванько
  • “Ми не згаснемо”, режисерки Аліса Коваленко, продюсери Валерій Калмиков, Олексій Кобєлєв, Яна Калмикова

"Найкращий короткометражний документальний фільм":

  • “Літургія протитанкових перешкод”, режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук
  • “Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі”, режисери Юлія Гонтарук, Дмитро (Орест) Козацький, продюсерка Юлія Гонтарук
  • “Я не хотіла робити фільм про війну”, режисерка Надія Парфан

"Найкращий короткометражний ігровий фільм" (Премія ім. Ю. А. Мінзянова): 

  • “ГКЧП”, режисер Аркадій Непиталюк, продюсерка Анастасія Буковська
  • “Джордан'96”, режисерка Катерина Лесик, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко
  • “Згасаюче світло”, режисер Іван Орленко, продюсер Олександр Омелянов
  • “Поки тут тихо”, режисер Новруз Хікмет, Олена Подолянко, продюсер Віктор Шевченко
  • “Це побачення”, режисерка Надія Парфан, продюсери Ілля Гладштейн та Ірина Ковальчук

У номінації "Найкращий анімаційний фільм" представлені такі роботи: 

  • “Путлер Капут”, режисер і продюсер Микита Лиськов
  • “Украдений місяць. Кум”, режисерка Ольга Захарова, продюсери Євген Захаров та Геннадій Кофман
  • “Little wings”, режисер Родіон Шуб, продюсер Родіон Шуб

"Найкращий серіал":

  • “Ukraine on Fire 2 (Україна в огні 2)”, режисер В’ячеслав Бігун, продюсер В’ячеслав Бігун
  • “Кава твого міста”, режисер Олександр Кірієнко, Аліна Чеботарьова, продюсерка Вікторія Бурдукова
  • “Я-Надія”,  режисер Денис Тарасов, продюсер Сергій Карпенко

"Найкраща операторська робота": 

  • Святослав Булаковський (“Клондайк”)
  • Валентин Васянович (“Відблиск”)
  • Микита Кузьменко (“Памфір”)

"Найкраща робота художника-постановника":

  • Марія Денисенко, Віталій Сударьков, Андрій Гречишкін (“Клондайк”)
  • Іван Михайлов (“Памфір”)
  • Владлен Одуденко (“Відблиск”)

У номінації “Найкращий сценарій” змагатимуться: 

  • Марина Ер Горбач (“Клондайк”)
  • Антоніо Лукіч (“Люксембург, Люксембург”)
  • Максим Наконечний, Ірина Цілик (“Бачення метелика”)
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук (“Памфір”)

"Найкраща музика": 

  • Антон Байбаков (“Між нами”)
  • Хосейн Мірзаголі (“Щедрик”)
  • Микита Моісеєв (“Крихка пам'ять”)
  • Тарас Чубай (“Чубай. Говорити знову”)

"Найкраща пісня":

  • "Був москаль, тепер нема" ("День Українського Добровольця")
  • "Так упевнено маються крила у ворона" ("Чубай. Говорити знову")
  • "То таке життя" ("Я працюю на цвинтарі")

"Найкращий звук":

  • Сергій Степанський (“Відблиск”)
  • Сергій Степанський (“Памфір”)
  • Василь Явтушенко (“Бачення метелика”)

"Найкращий дизайн костюмів":

  • Марія Квітка (“Памфір”)
  • Яна Нікітенко (“Щедрик”)
  • Наталія Скаржепа (“Максим Оса. Золото песиголовця”)
  • Ася Сутягіна (“Люксембург, Люксембург”)

"Найкращий грим": 

  • Ксенія Гальченко (“Клондайк”)
  • Ганна Лукашенко (“Бачення метелика”)
  • Марія Пілунська (“Памфір”)
  • Ася Сутягіна (“Люксембург, Люксембург”)

"Найкращий монтаж": 

  • Марина Ер Горбач (“Клондайк”)
  • Аліна Горлова (“Бачення метелика”)
  • Олександр Чорний (“Люксембург, Люксембург”)

Премію за "Найкращі візуальні ефекти" можуть отримати:

  • Роман Деріга (“Снайпер. Білий Ворон”)
  • Денис Рева (“Памфір”)
  • Олег Цьось, Альбіна Сафонова (“Клондайк”)

До конкурсу сьомої Кінопремії допускались фільми, які у період з 1 березня 2022 року до 28 лютого 2023 року були в українському кінопрокаті або брали участь у конкурсі щорічних кінофестивалей, які проводяться щонайменше п'ять років та мають професійне журі. 

Довідково. Кінопремія "Золота дзиґа" заснована Українською кіноакадемією у 2017 році. Її присуджують за професійні досягнення у розвитку кінематографа.

  • 5 травня стало відомо, що трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча увійшла до списку десяти найкасовіших фільмів України часів незалежності.
Суспільство
Кіно
Україна
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