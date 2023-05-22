Національна оперета України запрошує представників ЗМІ на пресконференцію з нагоди прем’єри мюзиклу "Тигролови"

Сценічна редакція мюзиклу належить команді Національної оперети України.

Лібрето: Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк;

Композитори: Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк, Богдан Решетілов.

"Сміливі завжди мають щастя" – важливий посил, що здатний надихнути та спонукати до рішучих дій. При цьому, не розгубити свій внутрішній світ та зберегти в собі людину – самодостатню, повноцінну та вільну, котра зможе проявити свою життєву позицію та перемогти зло.

Головний герой - молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, правнук гетьмана Дем’яна Многогрішного, знаходить у собі сили кинути виклик жорстокій системі, витримати надважкі випробування, перемогти відчай і безвихідь, вистояти та зберегти людяність, долаючи перепони на шляху до щастя.

Богдан Струтинський, генеральний директор-художній керівник театру:

"Настав час повертати величним українським іменам справжнє місце в історії. Це ті постаті, які пройшли довгий період від забуття до безсмертя. До таких належить український письменник, публіцист Іван Багряний.

Мюзикл "Тигролови" на головній сцені Національної оперети України як гімн (заклик) повернення додому, до основ самоідентифікації".

Сергій Павлюк, режисер-постановник:

"Раніше, я вже мав справу з творчістю Багряного, коли ставив "Сад Гетсиманський" в Черкасах. Саме тому, коли Богдан Струтинський запропонував роботу над виставою "Тигролови", я одразу погодився.

Це буде не драматична вистава, а мюзикл. У цьому і полягали певні складнощі та виклики. Головне, що у сценарії є любов, свобода та жага до життя".

Олександр Білозуб, художник-постановник:

"Втілити такий знаменитий роман на сцені – дуже непросто, адже це великий епохальний відрізок часу, конкретні долі людей. Драматичний твір потрібно було адаптувати під закони сценічного варіанту. Відповідно декорація створює ритмічний, динамічний ряд, закритий простір, куди потрапляє головний герой.

І цей рух будується на динаміці нашого життя сьогодні. Той відрізок часу, воєнний рік, який проживають українці кожного дня. Тому, цей динамічний час змушує створювати такі динамічні проєкти - з іншим мисленням".

Кирило Бескровайний, композитор:

"Над мюзиклом ми з Антоном Гуманюком почали роботу ще у травні 2018, захопившись книжкою Івана Багряного "Тигролови" й бродвейськими мюзиклами. Згодом ми показали демоверсії пісень та лібрето Богдану Струтинському й команді оперети. Вони повірили в постановку й познайомили нас з композитором Богданом Решетіловим. Спільно ми доопрацювали пісні, Богдан перетворив демозаписи в партитури, дописав нові. У нас дійсно вийшла синергія. П’ять років тому ми й не могли б уявити, що прем’єра відбуватиметься під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме в цей час історія, яку описав Іван Багряний, відчувається найбільш близько. Це мюзикл про боротьбу за свободу і незалежність, про незламність, і врешті, про перемогу світла над темрявою. "Тигролови" – це про наше сьогодення".

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