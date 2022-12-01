Національний музей історії України у Другій світовій війні поповнився новими експонатами із зони бойових дій

У Національному Музеї історії України у Другій світовій війні встановлюють нові експонати, які привезли із зони бойових дій. Усі предмети збирали на звільнених територіях Харківщини. Тут і семиметровий паливний бак збитого літака, контейнер від ракети БУК, дах кабіни авто, хвостовики ракет. Усього більше сотні артефактів.

“Ми повинні побачити цю картину війни і відчути всі емоції. І тільки тоді ми можемо ретранслювати їх і картинку війни перед суспільством і у міжнародній спільноті”, – вважає Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

Це перший спільний проєкт Національного Музею та Нової пошти. Компанія привезла вантаж за власний рахунок. З огляду на масштаби – виділили 20-ти тонну фуру, аби помістилися всі великогабаритні артефакти. Для музею доставка була безкоштовною.

“Найбільша частина складалася з підготовки, яка тривала місяць. Сюди входив, зокрема, пошук нових експонатів, нових частин та свідчень. Саме перевезення було організовано досить швидко. Тобто за тиждень ми домовилися, як усе буде відбуватися, і за дві доби ми доставили весь вантаж у Київ”, – розповідає директорка з управління репутацією Нової Пошти Олена Плахова.

Тепер відвідувачі Музею зможуть побачити знаряддя, якими окупанти принесли на українську землю стільки горя.

“Я б не хотіла, щоб у нас була війна, але вона є. І тому ми маємо бачити все це навіть через небажання, крізь біль. Дивитися на свідчення війни, на жах, який росія принесла в Україну”, – додає Олена Плахова.Для України надважливо створювати чесну пам'ять про цю війну, кажуть у компанії. Для цього і потрібно збирати свідчення: фото-, відео-, фізичні експонати. Аби в суспільства сформувалося чітке і правильне розуміння війни— хто є ворог, хто напав на Україну, та які злочини були скоєні. Тож, у планах Нової пошти – долучитися до створення однієї з виставок у приміщенні Музею.