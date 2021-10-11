Нацкомісія у сфері зв'язку затвердила підвищення тарифів Укрпошти з 1 грудня

Відповідне рішення розміщене на сайті НКРЗІ.



Згідно з проєктом рішення регулятора, тариф на пересилання пріоритетних листів чи поштових карток масою до 50 г зросте на 15%, до 15 грн.



Також на 15%, до 22,5 гр, зросте тариф на пріоритетні бандеролі масою до 250 г.



Крім того, за кожне рекомендоване відправлення понад плату за масу тариф зросте на 16% до 11 грн. Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 грн, за 1 кг - 5 грн.

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