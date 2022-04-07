Нацполіція наклала арешт на активи компанії дружини Медведчука

Про це повідомляє Українська Правда із посиланням на Національну поліцію України.



За попередньою інформацією, було накладено арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко - дружина кума Путіна Віктора Медведчука.

Стало відомо, що правоохоронці провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, яка зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава" на Закарпатті.

У ході обшуку було вилучено понад 300 картин відомих художників, серед яких Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес та Глюк. А також декілька снігоходів, квадроциклів та автомобілів.

Крім того, за рішенням суду буде накладено арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Крім того готуються клопотання до суду про арешт конфіскованого в ході обшуків майно.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Нацполіція нагадує, що кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої окупантами інфраструктури.



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