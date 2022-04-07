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Нацполіція наклала арешт на активи компанії дружини Медведчука

7 квітня, 2022 четвер
17:24
війна з Росією Марченко Медведчук

Національна поліція наклала арешт на активи компанії дружини Медведчука та конфіскувала виявлене в ході обшуків майно

Про це повідомляє Українська Правда із посиланням на Національну поліцію України.

За попередньою інформацією, було накладено арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко - дружина кума Путіна Віктора Медведчука.

Стало відомо, що правоохоронці провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, яка зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава" на Закарпатті.
У ході обшуку було вилучено понад 300 картин відомих художників, серед яких Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес та Глюк. А також декілька снігоходів, квадроциклів та автомобілів.

Крім того, за рішенням суду буде накладено арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Крім того готуються клопотання до суду про арешт конфіскованого в ході обшуків майно.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Нацполіція нагадує, що кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої окупантами інфраструктури.

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Новини
Оксана Марченко
Віктор Медведчук
санкції проти Росії
Національна поліція
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