Нацполіція обшукала ДП "Укрспирт", - керівник підприємства

Про це Блескун написав у Facebook.



"Сьогодні у приміщені центрального апарату ДП «Укрспирт» та у мене вдома відбулись обшуки. Їх проводила слідча група Головного слідчого управління Національної поліції України. Звісно, що нічого інкримінуючого не було виявлено", - написа Блескун.



Очільник Укрспирту додав, що підприємство здійснювало повну співпрацю і надало правоохоронцям всі необхідні документи.



За словами Блескуна, предметом обшуку стали документи, що стосуються підготовки ДП "Укрспирт" до приватизації.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.