Нацполіція обшукала ДП "Укрспирт", - керівник підприємства
У четвер, 25 листопада, Нацполіція провела обшуки у приміщені центрального апарату ДП "Укрспирт" та вдома у керівника держпідприємства Сергія Блескуна
Про це Блескун написав у Facebook.
"Сьогодні у приміщені центрального апарату ДП «Укрспирт» та у мене вдома відбулись обшуки. Їх проводила слідча група Головного слідчого управління Національної поліції України. Звісно, що нічого інкримінуючого не було виявлено", - написа Блескун.
Очільник Укрспирту додав, що підприємство здійснювало повну співпрацю і надало правоохоронцям всі необхідні документи.
За словами Блескуна, предметом обшуку стали документи, що стосуються підготовки ДП "Укрспирт" до приватизації.
- Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.
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