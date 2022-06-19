Нацполіція залучатиме водіїв та пасажирів таксі до пошуку зниклих дітей
Національна поліція підписала меморандум із компанією "Uklon", щоб залучати водіїв та пасажирів таксі до пошуку загублених дітей
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
"Нацполіція підписала меморандум із логістичною компанією "Уклон". Відтак просто в додатку подорожнім надходитимуть повідомлення від правоохоронців", - йдеться у повідомленні.
Поліція надсилатиме стислу інформацію про обставини зникнення дитини, її фото та місце, де її бачили востаннє. За словами поліцейських шанси знайти зниклу дитину зростають, коли більше людей шукають її, особливо впродовж перших двох годин. Запустити механізм планують найближчими тижнями.
- 2 червня компанія Meta запустила в Instagram систему пошуку AMBER Alerts, яка допомагатиме визначати місцеперебування зниклих безвісти дітей.
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