Нацрада подасть до суду, щоб позбавити ліцензії канал "НАШ"

Про це повідомляє Детектор медіа.



Йдеться про ефір 4 травня 2021 року, де гостем студії був лідер забороненої комуністичної партії Петро Симоненко. Політик вороже висловлювався про ПЦУ.

Нацрада оштрафувала ще один канал "Максі ТВ" за цей же ефір – 119 тисяч гривень. Причина: компанія здійснює ретрансляцію каналу "Наш"



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Нацрада також призначила перевірки обом каналам через ефір з Оленою Бондаренко.



Моніторинг зафіксував висловлювання, в яких Бондаренко говорила про "украиноязычных насильников" та дискримінацію та насилля над російськомовним населенням. Регулятор вважає, що ці висловлювання спрямовані на розпалювання ворожнечі.