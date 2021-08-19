Нацрада подасть до суду, щоб позбавити ліцензії канал "НАШ"
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "НАШ") через те, що компанія не усунула порушення, за які вже отримала санкції
Про це повідомляє Детектор медіа.
Йдеться про ефір 4 травня 2021 року, де гостем студії був лідер забороненої комуністичної партії Петро Симоненко. Політик вороже висловлювався про ПЦУ.
Нацрада оштрафувала ще один канал "Максі ТВ" за цей же ефір – 119 тисяч гривень. Причина: компанія здійснює ретрансляцію каналу "Наш"
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Нацрада також призначила перевірки обом каналам через ефір з Оленою Бондаренко.
Моніторинг зафіксував висловлювання, в яких Бондаренко говорила про "украиноязычных насильников" та дискримінацію та насилля над російськомовним населенням. Регулятор вважає, що ці висловлювання спрямовані на розпалювання ворожнечі.
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