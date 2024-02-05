Американські нейрохірурги встановили в мозок жінки імплантат для лікування ОКР та епілепсії
Нейрохірурги з Орегонського університету вживили 34-річній американці Ембер Пірсон революційний мозковий імплантат, призначений для лікування епілепсії та обсесивно-компульсивного розладу
Про це повідомляє Science Alert.
У виданні зазначили, що ідея введення пристрою в мозок не нова, і протягом десятиліть лікарі знали, що точно застосована електрична стимуляція може впливати на те, як працює мозок.
Така глибока стимуляція мозку використовується в лікуванні хвороби Паркінсона та інших станів, що впливають на рух, включаючи епілепсію.
Американка Ембер Пірсон звикла мити руки до крові, жахаючись думки про забруднення від повсякденних предметів - виснажливого результату її обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).
Лікарі запропонували жінці вживити 32-міліметровий пристрій для лікування її епілептичних нападів, будучи впевненими, що він зможе виявити активність, яка викликає епілептичні напади, і доставити імпульс, щоб втрутитися в них.
"Це була її ідея запропонувати: "Що ж, ви входите в мій мозок і ставите цей дріт, а у мене є ОКР, тож чи не могли б ви просто поставити дріт для ОКР?", - пояснив нейрохірург Ахмед Раслан, який проводив процедуру в Орегонському університеті здоров'я і науки в Портленді на західному узбережжі США. - І знаєте, на щастя, ми сприйняли цю пропозицію серйозно".
За словами Раслана, раніше вже проводилися дослідження щодо використання глибокої стимуляції мозку для людей, які страждають на ОКР, але вона ніколи не поєднувалася з лікуванням епілепсії.
Фахівці працювали з Пірсон, щоб зрозуміти, що саме відбувається в її мозку, коли вона зациклюється на нав'язливих ідеях. Методика передбачала вплив на неї відомих стресових факторів - у цьому випадку морепродуктів - і запис електричних маркерів.
Таким чином, вони змогли ефективно ізолювати мозкову активність, пов'язану з ОКР та налаштувати її імплантат так, щоб він реагував на цей специфічний сигнал.
Раслан зазначив, що це "єдиний пристрій у світі, який лікує відразу дві хвороби".
"Це перший випадок у світі, коли таке було зроблено. Зазвичай ми думаємо про пристрої або для ОКР, або для епілепсії, - пояснив він. "Ця ідея нестандартна і може виходити тільки від пацієнта".
За словами Раслана, зараз в Університеті Пенсильванії проводиться дослідження, щоб побачити, як ця методика може бути більш широко застосована, пропонуючи можливу надію для деяких з 2,5 мільйона людей в США, які страждають на ОКР.
- Перша людина отримала імплантат від стартапу мозкового чипа, який розробила компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска.
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