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Головна Наука Британські дослідники з'ясували, що собаки здатні відчувати запах людського стресу

Британські дослідники з'ясували, що собаки здатні відчувати запах людського стресу

Марія Науменко
27 липня, 2024 субота
10:38
Наука собака, пес

Нове дослідження, проведене британськими вченими, доводить, що собаки відчувати запах людського стресу, який може викликати у них негативний емоційний ефект, змушуючи їх приймати "песимістичні" рішення

Зміст

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники з Брістольського університету встановили, що запах людського стресу впливає на емоції та процес навчання собак.

Вчені використовували зразки поту та дихання добровольців, які перебували у стані розслаблення або стресу. Собаки, які відчували запах стресового незнайомця, були менш охочі підходити до миски з їжею, навіть якщо вона знаходилася в місці, яке раніше асоціювалося з ласощами.

"Власники знають, наскільки їхні улюбленці чутливі до їхніх емоцій, але тут ми показуємо, що навіть запах стресової, незнайомої людини впливає на емоційний стан собаки, сприйняття винагороди та здатність до навчання", - зазначила Нікола Руні, провідний автор дослідження.

Це відкриття може мати важливі наслідки для власників собак, особливо для тих, хто працює з собаками-помічниками та службовими собаками. Розуміння того, як людський стрес впливає на поведінку собак, допоможе покращити комунікацію та взаємодію між нашими видами.

Дослідження показує, що собаки вміють читати не тільки вербальні та невербальні сигнали, але й запахові сигнали, які випромінюють люди.

За словами вчених, ця здатність робить собак надзвичайно чутливими до нашого емоційного стану, і, можливо, саме тому вони є такими чудовими компаньйонами.

  • У лютому повідомлялось, що британські вчені з'ясували, що маленькі собаки з довгими носами живуть на кілька років довше, ніж великі породи з плоскою мордою. Також тривалість життя залежить від статі тварини.
Теги:
Світ
Велика Британiя
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