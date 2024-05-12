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Фізичні вправи сповільнюють сприйняття часу: що з'ясували вчені

12 травня, 2024 неділя
13:39
Наука фізична активність
Зміст

Психологи з Великої Британії та Нідерландів провели перше у світі дослідження, під час якого з'ясувалось, що фізичні вправи сповільнюють сприйняття часу

Про це повідомляє Science Alert.

Команда учених під керівництвом Ендрю Марка Едвардса з Кентерберійського університету Крайст-Черч у Великій Британії провела експерименти за участю 33 активних дорослих чоловіків і жінок. 

У ході дослідження людей попросили вгадати без годинника, коли закінчився 30-секундний проміжок часу, використовуючи лише власне внутрішнє відчуття часу.

У стані спокою учасники вважали, що 30 секунд закінчилися трохи пізніше, ніж насправді. 

Натомість коли учасники починали їхати на нерухомому велосипеді на 4-кілометрову дистанцію, їхнє сприйняття спотворювалося. Пів хвилини на велосипеді відчувалися для них в середньому на 8% довше, ніж показував годинник.

Психологи припускають, що такий ефект пов'язаний з тим, що фізичне збудження та усвідомлення змушують нас краще відчувати своє тіло та його дискомфорт, а відчуття болю, як відомо, сповільнює відчуття часу.

"Хоча поточне дослідження надає нові та значущі висновки, необхідно провести додаткову роботу для подальшого розкриття ролі зовнішніх стимулів, інтенсивності та тривалості вправ на сприйняття часу під час тренувань", - підсумували вчені.

  • Учені зі швейцарського університету Свінберна з'ясували, що те, як людина проводить свій день, може мати значний вплив на її здоров'я та назвали оптимальне співвідношення сидіння, стояння, сну та активності.

Теги:
Світ
Здоров'я
Нідерланди
Велика Британiя
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