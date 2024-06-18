Хмара-гриб: у небі над Запоріжжям зафіксували химерне природне явище

Про це повідомляє Запорізький обласний центр з гідрометеорології.

Спеціалісти зазначають, що це була купчасто-дощова хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus), яка мала вигляд "гриба".

"Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла. Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період", - розповіли експерти.

Фото: Запорізький обласний центр гідрометеорології