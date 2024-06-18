Хмара-гриб: у небі над Запоріжжям зафіксували химерне природне явище
У небі над Запоріжжям у понеділок, 17 червня, бачили хмару, схожу на велетенський гриб. Метеорологи пояснили причину природного явища
Про це повідомляє Запорізький обласний центр з гідрометеорології.
Спеціалісти зазначають, що це була купчасто-дощова хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus), яка мала вигляд "гриба".
"Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла. Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період", - розповіли експерти.
Фото: Запорізький обласний центр гідрометеорології
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