В Україну насувається холодний атмосферний фронт, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 19-20 червня
У середу, 19 червня, в Україні очікується спекотна погода, однак вже у четвер, 20 червня, до країни прийде холодний атмосферний фронт, тож у деяких областях "посвіжішає"
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона розповіла, що 19 червня в Україні протягом дня очікується +28…+32 °С, на півдні до +34 °С.
"Без дощів. Якісь синоптичні "блохи" хіба що на Волині, Чернігівщині та Сумщині, в сенсі, локальні дощики", - написала синоптикиня.
У четвер, 20 червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20…+25 °С, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18…+22 °С.
Зниження температури повітря у четвер супроводжуватиметься дощами та грозами.
Однак на сході, півдні та значній частині центральних областей зниження температури та опадів не очікується.
Погода у Києві
У столиці 19 червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28…+30 °С.
20 червня через візит холодного атмосферного фронту в Києві “посвіжіє” до +20…+23 °С, передбачається короткочасний дощ із грозою.
"У зв'язку з проходженням 20-го червня атмосферного фронту атмосферний тиск знизиться, стрибки тиску та градусів можуть негативно вплинути на метеопатів, особливо на людей із серцево-судинними недугами. Будьте уважними до себе та до тих, хто поруч", - попередила Наталка Діденко.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- 11 квітня у столиці України зафіксували два температурні рекорди.
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