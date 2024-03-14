Повітря в Європі очистилося за останні 20 років, але в місцях проживання 98% населення забруднення перевищує норму, - вчені

Про це повідомляє The Guardian.

На думку Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 98% європейців живуть у районах, які мають нездоровий рівень дрібних частинок, відомих як PM2,5, 80% - більших, відомих як PM10, і 86% - діоксиду азоту.

Примітка: PM - це мікроскопічні тверді частинки, фактично - усе те, що не є газом. А цифри 2,5 та 10 визначають розмір цих частинок.

Дослідження, проведене Барселонським інститутом глобального здоров’я (ISGlobal), вивчало рівень забруднення в понад 1400 регіонах у 35 європейських країнах, загально там проживає 543 млн людей.

"Потрібні цілеспрямовані зусилля для вирішення проблеми рівня PM2,5 та озону, а також пов’язаних із цим складних нечистих днів, особливо в контексті швидко зростаючих загроз від зміни клімату в Європі", - сказав дослідник ISGlobal і провідний автор дослідження Чжао-Юе Чень.

Загальний рівень зважених частинок (PM2,5 і PM10) і діоксиду азоту (NO 2) знизився в більшості частин Європи. Річні показники PM10 зменшувалися на 2,72%, PM2,5 - на 2,45%, а NO 2 - на 1,72%.

Частинки PM2,5 і PM10 досить малі, щоб проникнути глибоко в легені, але вони впливають на інші проблеми зі здоров’ям, це стосується хвороб серця, раку і передчасних пологів. За оцінками вчених, вони пов’язані з передчасною смертю понад 400 тис. людей по всій Європі щороку.

Експерти кажуть, що понад 200 тис. з них можна було б запобігти, якби повітря в Європі відповідало рекомендаціям ВООЗ.

Забруднення твердими частками виникає внаслідок спалювання твердого та рідкого палива, переважно через виробництво електроенергії, опалення вдома та автомобільний рух.

Багато європейських міст запровадили зони з низьким рівнем викидів для транспортних засобів. А, наприклад, Польща зменшила свою залежність від печей, що працюють на вугіллі. Зазначається, що допомогли підприємствам зменшити забруднення директиви ЄС щодо промислових викидів.

Найвищий рівень частинок PM2,5 і PM10 виявили у Північній Італії та Східній Європі. Високі рівні NO 2 зафіксували на півночі Італії та в деяких районах Західної Європи, наприклад, на півдні Великобританії, Бельгії та Нідерландів.