Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя

У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя

Марія Науменко
3 жовтня, 2025 п'ятниця
08:28
Наука

Новий аналіз даних космічного апарата NASA Cassini виявив складні органічні молекули в гейзерних струменях супутника Сатурна Енцелада, що свідчить про його потенційну придатність для життя

Зміст

Про це пише Reuters.

Детальний перегляд даних, отриманих під час найближчого прольоту Cassini повз Енцелад у 2008 році, дозволив вченим отримати більш чітке уявлення про хімічний склад підповерхневого океану. Тоді апарат пройшов безпосередньо через хмари крижаних зерен і газів, що викидаються крізь тріщини поблизу південного полюса супутника.

Детальний аналіз цих зразків дозволив виявити нові класи органічних сполук, включно з попередниками амінокислот — будівельних блоків білків.

"Ми виявили кілька категорій органічних — тобто, в першу чергу, вуглецевих — молекул, які мають різну структуру та хімічні властивості", — заявив Нозаїр Хаваджа, планетолог з Вільного університету Берліна.

Ці молекули, за певних умов, можуть брати участь у процесах, що сприяють утворенню більш складних органічних сполук, які є фундаментальними компонентами життя.

"Вважається, що такі сполуки є проміжними ланками в синтезі більш складних молекул, які можуть мати біологічне значення. Однак важливо зазначити, що ці молекули можуть утворюватися і абіотичним шляхом, без будь-якої взаємодії з життям на Землі", — додав Хаваджа.

Згідно з повідомленням, діаметр Енцеладу становить 504 км, а орбіта навколо Сатурна — приблизно 238 000 км. Він має крижану кору завтовшки до 30 км, під якою прихований океан. 

Вчені вважають, що у ньому можуть існувати гідротермальні джерела, подібні до тих, що колись могли сприяти появі життя на Землі.

Європейське космічне агентство вже планує місію для подальшого дослідження Енцелада та пошуку ознак життя.

"Енцелад є і повинен бути визнаний головним об'єктом для дослідження придатності для життя та пошуку життя", — підсумував Хаваджа.

  • 10 вересня NASA на спеціальній пресконференції оголосило про наразі найвизначніше відкриття в історії дослідження Марса: марсохід Perseverance виявив у кратері Єзеро зразки породи, які містять "найчіткіші ознаки" давнього життя на Червоній планеті.
