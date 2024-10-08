У Полтавській облраді розглянуть питання щодо заборони використання Telegram в регіоні
У Полтавській обласній раді готуються до голосування за заборону використання месенджера Telegram
Про це пише видання ЗМІСТ.
Це обговорили на депутатської комісії з питань регламенту. Депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".
Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр. Обранців це обурює, бо існує ризик передачі інформації в Росію. Депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині.
Надалі це питання має розглянути Полтавська обласна рада.
- У Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони.
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