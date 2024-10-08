У Полтавській облраді розглянуть питання щодо заборони використання Telegram в регіоні

Про це пише видання ЗМІСТ.

Це обговорили на депутатської комісії з питань регламенту. Депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".

Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр. Обранців це обурює, бо існує ризик передачі інформації в Росію. Депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині.

Надалі це питання має розглянути Полтавська обласна рада.