У віці 94 років помер Нобелівський лауреат Хіггс, який передбачив існування елементарної частинки бозона

Про це повідомили в Единбурзькому університеті, почесним професором якого був Хіггс.

Зазначено, що фізик-теоретик помер після нетривалої хвороби.

У 1964 році Пітер Хіггс висунув гіпотезу про існування бозона, передбачивши існування цієї елементарної частинки. Це дозволило зрозуміти механізм утворення маси (бозона Хіггса). Майже 50 років потому про відкриття частинки оголосили вчені Європейського центру ядерних досліджень - у 2012 році. Уже в березні 2013 року відкриття було підтверджене.

Хіггс та бельгійський фізик-теоретик Франсуа Енглер були нагороджені Нобелівською премією в галузі фізики за відкриття механізму порушення електрослабкої симетрії. Фахівці здобули премію за теоретичну працю, яка дозволила пояснити появу маси в елементарних частинках, яку потім підтверило експериментальне виявленнє бозона Хіггса.

Британський фізик-теоретик також є лауреатом медалі Дірака, яку присуджує Інститут фізики в Лондоні, та премії у сфері фізики частинок і фізики високих енергій Європейського фізичного товариства. Хіггс водночас був членом Лондонського королівського товариства й Королівського товариства Единбурга.