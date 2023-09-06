Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Науковці: світ пережив найспекотніше літо за час спостережень

Науковці: світ пережив найспекотніше літо за час спостережень

6 вересня, 2023 середа
12:02
Наука

За даними Європейської служби зміни клімату Коперника, цього літа планета пережила найвищі температури за всю історію спостережень, які почалися у 1940 році

Про це інформує CNN з посиланням на Службу зміни клімату ЄС Copernicus.

Середня температура повітря на Землі склала 16,77 °C, що на 0,66 °C перевищує середнє значення з 1990 по 2020 рік. Попереднє найтепліше літо було у 2019 році, але цього року воно було перевершене майже на 0,3 °C.

Це було літо рекордів, що підтверджують дослідження, які виявили, на Землі за всю історію вимірювань, які почалися у 1940 році. Багато країн Північної півкулі, таких як США, Європа та Японія, зазнали небезпечних та смертельних хвиль спеки та найвищих температур океану, які не спостерігали раніше.

Червень і липень були найспекотнішими місяцями, серпень теж побив попереднє найтепліше значення на 0,31 °C. Середня температура повітря на планеті за серпень склала 16,82 °C – це було тепліше за будь-який інший місяць цього року, окрім липня.

"Собачі дні літа - це не просто гавкіт, вони кусаються. Наша планета щойно пережила сезон кипіння – найспекотніше літо за всю історію спостережень. Кліматична катастрофа почалася", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у заяві про дані Коперника.

І липень, і серпень, за оцінками, були на 1,5 °C теплішими, ніж доіндустріальний рівень, за словами Коперника – ключового порогу, про який вчені давно попереджали, що світ повинен залишатися, щоб запобігти найбільш катастрофічним наслідкам зміни клімату.

Що за цим слідує

Повідомляється, що ці тимчасові порушення є важливим попереднім переглядом того, як світ може очікувати літо при потеплінні на 1,5 °C.

Екстремальні погодні умови домінували, від хвиль спеки до руйнівних лісових пожеж, а тепер шторми приносять катастрофічні повені.

Країни Південної півкулі також пережили напрочуд теплі зими, зі значно вищими за середні температури, зафіксованими в Австралії, кількох країнах Південної Америки та Антарктиді.

Учені кажуть, що наступний рік, ймовірно, буде ще спекотнішим, враховуючи прихід Ель-Ніньйо, природного коливання клімату, яке приносить тепліші, ніж у середньому, температури поверхні моря та впливають на погоду.

"Це Ель-Ніньйо розвивається в теплішому океані, ніж будь-який попередній Ель-Ніньйо, тому ми з цікавістю спостерігаємо за тим, як ця подія розвивається з точки зору сили й впливу", - заявив заступник директора Copernicus Саманта Берджесс і додав, що літо ставатиме гіршим, якщо світ продовжить спалювати викопне паливо, що нагріває планету.

  • За даними ЮНЕСКО, до 2050 року третина льодовиків на об'єктах всесвітньої спадщини може зникнути через глобальне потепління. Їх танення призведе до ризикованих екологічних та соціальних наслідків.
  • Також вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.
  • Крім того, дослідники припустили, що льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об'єму до кінця 2100 року через глобальне потепління, спричинивши небезпечні повені та дефіцит води для людей, які проживають у регіоні гірських систем Азії.
Світ
ЄС
екологія
глобальне потепління
Антарктида
США
екологічна катастрофа
Читайте також:
5 вересня, 2023 вiвторок
Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8
Очільник МОН Оксен Лісовий
5 вересня, 2023 вiвторок
"Нечесний спосіб уникнути мобілізації": міністр Лісовий підтримав скасування відстрочки для деяких студентів
Польща кордон
5 вересня, 2023 вiвторок
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.93
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
13:11
Андрій Юсов
ГУР про обмін військовополонених: Багатьох українців РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень
13:06
окупанти в Криму
Росіяни посилили перевірки на тимчасово окупованих територіях: обшукують студентів у навчальних закладах
13:05
Катерина Білокур
В Україні оголосили конкурс на здобуття мистецької премії ім. Катерини Білокур
13:05
Оновлено
Міністерство оборони
Нардеп повідомив, що три заступники Резнікова подали у відставку. Дейнега спростував
12:52
Україна Євросоюз
ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні
12:50
Російські шкільні підручники
Окупанти ввезли понад 750 тис. пропагандистських книг на Луганщину
12:44
Оновлено
Держсекретар США Блінкен у Києві
Держсекретар США Блінкен у Києві вшанував полеглих українських воїнів
12:42
Ексклюзив
російська ракета Харків
У Комітеті виборців України вважають, що нічна ракетна атака РФ пов'язана з візитом Блінкена
12:31
СБУ
СБУ затримала 4 посадовців митних органів, їх підозрюють у корупційних схемах
12:16
Оновлено
відключення електроенергії
Знеструмлення в Одеській, Миколаївській і ще 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 6 вересня
12:08
Зґвалтування дитини
У Києві взяли під варту чоловіка, який протягом 6 років ґвалтував власну доньку
11:58
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Премʼєр-міністерка Данії прибула до Києва
11:49
обстріл Запоріжжя
РФ атакувала Запоріжжя: поранені щонайменше 2 людини, зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури
11:46
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 30 серпня – 5 вересня: 3 місяці контрнаступу. Підсумки
11:46
суд
В Україні арештували майно російського олігарха Андрія Комарова на майже 3 млн грн
11:35
акула
У Тихому океані акули атакували катамаран із росіянами
11:34
Оновлено
АМКУ
Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
11:30
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 "калібрами"
11:25
На фото: військовий
До Дня української розвідки MONOTON випустив трек із цитатами Буданова
11:24
Потужний циклон в Бразилії
На півдні Бразилії вирує найсильніший в історії циклон: загинули понад 20 людей
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російські торговці людьми вербували кубинців на війну в Україні, ЗСУ намагаються прорвати другу лінію оборони росіян. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
11:04
танк Challenger 2
"Таке трапляється в зоні бойових дій": у Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2
11:01
На Одещині прикордонники затримали вчителя, який нав'язував учням російські наративи
10:58
Оновлено
Володимир Зеленський
Захист критичної інфраструктури взимку: Зеленський провів засідання Ставки
10:57
корупція
В Україні запустили портал викривачів корупції
10:54
До Києва приїхав амбасадор UNITED24, французький кінорежисер Мішель Азанавічус
10:40
Володимир Соловйов
Пропагандист Соловйов закликав росіян не публікувати інформацію про обстріли території РФ
10:40
погода_літо
В Україні пануватиме суха та сонячна погода: прогноз на 7 вересня від Наталки Діденко
10:34
Стівен Фрай
"Прокинувся о 04:45": британський письменник Стівен Фрай поділився досвідом перебування в укритті в Києві
10:30
Стівен Рейдмейкер
На відбудову України треба спрямувати арештовані російські гроші, - американські експерти
10:28
видобуток нафти, нафта
Країни G7 відклали регулярні перегляди обмежень на російську нафту через різке зростання цін, - Reuters
10:22
Google
Застосунок Lookout для людей з порушеннями зору став доступним українською мовою
10:18
Руслан Стефанчук
Стефанчук прибув до Японії для участі у парламентському саміті G7
09:52
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів торговельного підприємства на Київщині
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей України: 1 людина загинула, 12 поранено
09:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
09:30
Вірменія
Вірменія оголосила про спільні військові навчання зі США
09:23
Російський обстріл Харківщини 6 вересня
Росіяни обстріляли село на Харківщині: поранено чоловіка
09:23
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами": загинула 1 людина, є руйнування
09:18
військова підготовка у школах РФ
Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ запровадили програму з навчання школярів користуватися зброєю та керувати БПЛА
09:03
Бізнес-форум Японія - Туреччина
Японія та Туреччина співпрацюватимуть у відбудові інфраструктури України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV