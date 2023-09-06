Науковці: світ пережив найспекотніше літо за час спостережень

Про це інформує CNN з посиланням на Службу зміни клімату ЄС Copernicus.

Середня температура повітря на Землі склала 16,77 °C, що на 0,66 °C перевищує середнє значення з 1990 по 2020 рік. Попереднє найтепліше літо було у 2019 році, але цього року воно було перевершене майже на 0,3 °C.

Це було літо рекордів, що підтверджують дослідження, які виявили, на Землі за всю історію вимірювань, які почалися у 1940 році. Багато країн Північної півкулі, таких як США, Європа та Японія, зазнали небезпечних та смертельних хвиль спеки та найвищих температур океану, які не спостерігали раніше.

Червень і липень були найспекотнішими місяцями, серпень теж побив попереднє найтепліше значення на 0,31 °C. Середня температура повітря на планеті за серпень склала 16,82 °C – це було тепліше за будь-який інший місяць цього року, окрім липня.

"Собачі дні літа - це не просто гавкіт, вони кусаються. Наша планета щойно пережила сезон кипіння – найспекотніше літо за всю історію спостережень. Кліматична катастрофа почалася", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у заяві про дані Коперника.

І липень, і серпень, за оцінками, були на 1,5 °C теплішими, ніж доіндустріальний рівень, за словами Коперника – ключового порогу, про який вчені давно попереджали, що світ повинен залишатися, щоб запобігти найбільш катастрофічним наслідкам зміни клімату.

Що за цим слідує

Повідомляється, що ці тимчасові порушення є важливим попереднім переглядом того, як світ може очікувати літо при потеплінні на 1,5 °C.

Екстремальні погодні умови домінували, від хвиль спеки до руйнівних лісових пожеж, а тепер шторми приносять катастрофічні повені.

Країни Південної півкулі також пережили напрочуд теплі зими, зі значно вищими за середні температури, зафіксованими в Австралії, кількох країнах Південної Америки та Антарктиді.

Учені кажуть, що наступний рік, ймовірно, буде ще спекотнішим, враховуючи прихід Ель-Ніньйо, природного коливання клімату, яке приносить тепліші, ніж у середньому, температури поверхні моря та впливають на погоду.

"Це Ель-Ніньйо розвивається в теплішому океані, ніж будь-який попередній Ель-Ніньйо, тому ми з цікавістю спостерігаємо за тим, як ця подія розвивається з точки зору сили й впливу", - заявив заступник директора Copernicus Саманта Берджесс і додав, що літо ставатиме гіршим, якщо світ продовжить спалювати викопне паливо, що нагріває планету.