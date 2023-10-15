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Науковці з Теннесі з'ясували, чи насправді гостра їжа шкідлива

15 жовтня, 2023 неділя
16:51
Світ гостра їжа

Гостра їжа має різні наслідки для здоров'я, включаючи відчуття полегшення або неприємний дискомфорт, проте науковці не до кінця зрозуміли всі аспекти її впливу

Про це повідомляє Science Alert.

Гостра їжа може мати як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я людини.

Гостра їжа може означати їжу з насиченим смаком спецій або їжу з відчутним теплом від капсаїцину, хімічної сполуки, що міститься в гострому перці. Зі збільшенням вмісту капсаїцину в перці зростає його рейтинг за шкалою Сковілла, яка кількісно оцінює відчуття пекучості. Гостра їжа може викликати відчуття полегшення або ейфорії, оскільки спровоковує вивільнення ендорфінів і дофаміну.

Короткострокові наслідки вживання надзвичайно гострої їжі можуть включати приємне відчуття тепла або неприємне печіння на губах, язиці та в роті. Також можуть виникати різні форми дискомфорту в травному тракті, головний біль і блювоту. Деякі люди, особливо ті, хто має запальні захворювання кишечника, можуть відчувати дискомфорт і неприємні симптоми після прийому гострої їжі.

Вживання гострої їжі є частиною культурного та географічного способу життя для багатьох людей у всьому світі, особливо для культур, де гострий перець вирощується в спекотному кліматі. Гостра їжа також має припущені переваги для контролю хвороб харчового походження.

Дослідники вже досліджують потенційні ризики та переваги тривалого споживання гострої їжі. Відомо, що деякі наслідки для здоров'я, такі як печія, більше пов'язані зі споживанням гострої їжі, але для багатьох інших наслідки неоднозначні.

Хоча великі популяційні дослідження свідчать про те, що гостра їжа не збільшує ризик смертності від усіх причин серед населення, потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як гостра їжа впливає на ризики хвороб серця, раку та інших причин смерті. Дослідники також визнають, що фактори способу життя, такі як фізична активність та споживання алкоголю, також мають вплив на здоров'я.

В цілому, гіпотетично, гостра їжа може мати як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я людини. Важливо, щоб кожна людина самостійно визначала свою толерантність до гострої їжі та слідувала розумній та збалансованій дієті, а також консультувалася з лікарем.

  • Зокрема, британські вчені спрогнозували, що людство може зіткнутися з дефіцитом продовольства через десятиліття. Дослідження показує, що кліматична криза, яка вже почалася на планеті, може призвести до небезпечниого дефіциту продовольства.
Здоров'я
США
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