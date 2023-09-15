Науседа позбавив громадянства Литви фігуристку Дробязко, яка виступала в шоу дружини Пєскова

Про це Delfi повідомив радник президента Рідас Ясюльоніс.

"Так, президент сьогодні підписав декрет", – підтвердив він.

14 вересня Комісія з питань громадянства рекомендувала президентові позбавити Дробязко громадянства. Фігуристка прокоментувала намір позбавити її громадянства, заявивши, буцімто її дії не несли загрози нацбезпеці Литви.

"Ніхто не має права, ні морального, ні тим паче юридичного, змушувати мене зайняти радикальну, засновану на ненависті до опонента позицію або ж змушувати каятися в тому, що я роблю чесно, професійно і виключно заради добра та миру в душах тих людей, з якими стикаюсь", – цитує її Sport.ru

10 серпня 2022 року президент Литви Ґітанас Науседа позбавив подружжя литовських фігуристів Маргариту Дробязко та Повіласа Ванагаса ордена Великого князя Литовського Гедиміна V ступеня за те, що спортсмени погодилися взяти участь у комерційному шоу дружини речник президента РФ Пєскова Тетяни Навки.

Наступного ж дня у литовському сеймі троє консерваторів розробили поправки до закону про громадянство, щоб литовське громадянство, надане як виняток, могло бути скасоване за підтримку агресорів.

Маргарита Дробязко – уродженка Москви. Після розпаду СРСР вони з чоловіком вирішили виступати за Литву.