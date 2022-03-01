"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає, світ залишається мовчазним?" - Зеленський про обстріл Бабиного Яру

Про це він написав у Twitter.



"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється", - зазначив президент.

Росія атакувала Київську телевежу та район Бабиного Яру, унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро - отримали поранення.