Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Навіщо "Слугам" Безугла?
OPINION

Навіщо "Слугам" Безугла?

Олексій Панич
31 липня, 2023 понедiлок
16:01
Погляд Олексій Панич

Безугла — це для "Слуг" такий собі "абзац дисертанта"

Є в наукових колах такий технічний вираз - "абзац дисертанта". Це коли перед посиланням опоненту десь на початку дисертації свідомо вставляють абзац, в якому написано абсолютну дурню. Бо опонентові ж треба щось критикувати. Ну от, він швидко натрапляє на цю дурню, вимагає її прибрати, а решта порівняно з нею вже начебто якось і нічого.

Ну от, Безугла — це для "Слуг" такий собі "абзац дисертанта".

Читайте також: Ми знову стаємо "краєм неляканих ідіотів"?

Не вона одна, це типу естафета, яку кілька "слуг" передають одне одному (певний час цю роль брала на себе Верещук).

А на тлі абсолютної дурні, яку верзе цей "абзац", решта "слуг" вже начебто якось і нічо.

Єдина принципова деталь: оскільки кількість виконавців на роль такого "абзацу" обмежена навіть у "Слуг", кожен такий виконавець — це, на відміну від дисертації, такий собі "абзац багаторазового використання". Тому їх ніхто й не прибирає, лише періодично переставляють, як оті ліжка в борделі.

А загалом, звісно, виходить абзац.

Повний абзац.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Слуга народу
Ірина Верещук
Читайте також:
Суми, російський обстріл, вибух, ракетний удар
30 липня, 2023 неділя
У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару по закладу освіти
30 липня, 2023 неділя
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
Чонгарський міст
31 липня, 2023 понедiлок
В ISW пояснили, чому в РФ уникають згадок про атаку ЗСУ на Чонгарський міст
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.95
    Купівля 36.95
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
17:00
Андрій Холодов
Нардеп-"слуга" Холодов написав заяву про складання повноважень
16:57
Маріуполь
Окупанти дуже серйозно ставляться до оборони Маріуполя: укріплюють бліндажі й постійно тренуються, - Андрющенко
16:51
Оновлено
грузія
У Батумі на мітингу проти лайнера з російськими туристами затримали 23 людини
16:47
Олександр Камишін
Україна наростила темпи виробництва боєприпасів, однак для забезпечення потреб армії цього замало, - Камишін
16:41
Новини компаній
Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударних БПЛА 
16:41
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Кількість загиблих від удару РФ по багатоповерхівці та навчальному закладу у Кривому Розі зросла до п'яти
16:35
На фото: Музей української діаспори
В Україні з'явиться Віртуальний музей української діаспори
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:16
Шахтарі
У Донецькій області на шахті стався викид газу та вугілля, загинули троє працівників
15:52
Toyota
Toyota посилить розвиток електрокарів і технологій в Китаї
15:43
Ексклюзив
На флангах навколо Бахмута гаряче, ворог намагається концентрувати сили у місті, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
15:40
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнити Крим до Різдва ми зможемо лише за наявності окремих ресурсів, - військовий експерт Селезньов
15:36
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Костін: Наразі обговорюються дві моделі створення спецтрибуналу для Росії
15:36
Гітанас Науседа
Науседа вважає вагнерівців у Білорусі "серйозною загрозою" і не виключає провокацій проти Литви, Польщі та Латвії
15:16
Інфографіка
немовлячі ноги
Найбільший спад за часи незалежності: за останні пів року народжуваність в Україні скоротилась на 28%
14:48
погода
Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:43
Китайські безпілотники
Аби захистити національну безпеку: Китай обмежує експорт обладнання для дронів
14:32
на Запоріжжі викрито викладача одного з вишів
Викладача інформатики із Запоріжжя підозрюють у збиранні інформації про дислокацію ЗСУ для ворога
14:23
Гордан Грлич Радман
До України з візитом прибув очільник МЗС Хорватії 
14:13
"Проводили" мільйони доларів щомісяця між РФ та Україною: правоохоронці викрили мережу конвертаційних центрів
14:08
віруси «Gorgon» і «tutle»
З руками та хвостами: вчені зі США виявили гігантські віруси унікальної форми
14:04
OPINION
Сергій Руденко
Бойко — недобиток Януковича, Медведчука і Путіна
14:03
хвороба Альцгеймера
Науковці довели, що добавка для бодібілдингу запобігає розвитку деменції у мишей
13:58
Євген Пригожин
Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня
13:45
електрика - розетки
Серпень стане найбільш складним для енергосистеми, суттєво зменшиться доступний обсяг потужностей, - Укренерго
13:42
Росіяни обстріляли Херсонщину
РФ вдруге за день обстріляла Херсон, є загиблий і поранений
13:21
вибух у Шевченківському суді Києва
Організатор вибуху в київському суді Гуменюк готував втечу, збираючи два роки в СІЗО "пояс шахіда", - ДБР
12:53
дрон
У застосунку "Повітряна тривога" зібрали 10 млн гривень на Армію дронів
12:30
Брянськ
Губернатор Брянської області звинуватив ЗСУ в атаці дроном на районне управління внутрішніх справ
12:15
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка
12:06
на фото: уламки
Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чи нападе "Вагнер" на Польщу
11:57
військком
З 1 серпня на дорогах України може з'явитися транспорт з правим розташуванням керма
11:51
Огляд
міжнародний огляд
Мирний саміт для України у Саудівській Аравії та чергові погрози ядерною зброєю від Росії. Акценти світових ЗМІ 31 липня
11:25
російські військові
ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків
11:22
шахрай
Обманув військову частину та заволодів майже 7 млн грн: приватному підприємцю з Києва оголосили підозру
11:09
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Гуменюк: На півдні противник посилив обстріли, але зменшив кількість снарядів, ретельно підбираючи цілі
11:00
ЗСУ
Прийде час, коли ми зробимо прорив, і не факт, що на очікуваному напрямку: командувач Нацгвардії Півненко про контрнаступ ЗСУ
10:52
ПВК Вагнера
Пригожин заявив, що ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
10:51
Оновлено
залишки від боєприпасів "Град"
Росіяни зранку вдарили по Херсону з "градів": загинув чоловік, ще чотирьох поранено
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV