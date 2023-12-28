Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Навіщо уряд залякує пенсіонерів?
OPINION

Навіщо уряд залякує пенсіонерів?

Олексій Голобуцький
28 грудня, 2023 четвер
18:06
Погляд Олексій Голобуцький

Дуже хитрий хід і підготовка чергового "урочистого виходу рятівника"

"Україні доведеться затримати виплату пенсій та зарплат держслужбовцям" - міністр економіки Юлія Свириденко. Це станеться, "якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року".

Затримка виплат може торкнутися 500 тисяч держслужбовців, 1,4 мільйона вчителів та 10 мільйонів пенсіонерів.

***

Ну що ж: спровокувати тотальну паніку серед найбільш схильних до паніки верств - "done". Теоретично, вже від сьогоднішнього обіду під банкоматами мають стояти черги пенсіонерів "зняти те, що лишилось, поки є готівка".

Можна припустити, що це задумувалось як такий хитрий хід, щоб максимально ефективно стимулювати союзників надати грошей. Бо логічний за подібних ускладнень терміновий секвестр бюджету, очевидно, для союзників настільки ультимативним аргументом як тотальна паніка українців не стане.

Читайте також: Зарплат без допомоги не буде. Колонка Віталія Портникова

Але про секвестрування мало хто згадає. Як і про те, що фінансування конкретно соціальних видатків здійснювалось партнерами за окремими траншами, з інакших джерел і з інакшими умовами (і тут партнери ретельно слідкують, щоб соціальні потреби України забезпечувались повністю і вчасно, адже це "мирні видатки", на них можна пустити значно ширший перелік спецфондів без додаткових узгоджень). А от "на свята не буде грошей — і це надовго" пошириться в суспільстві моментально.

А далі, очевидно, вже улюблений хід влади: після залякування всіх (мобілізацією жінок, мобілізацією інвалідів, відсутністю пенсій/зарплат...) вийти й героїчно ліквідувати проблему (про яку ще до озвучування було ясно, що її немає). Всім дякую, всіх врятовано.

Бо, як сказано, без грошей на соцвидатки Україну не залишать гарантовано, про це вже точно домовлено та узгоджено.

Однак звідки у влади така впевненість, що цю паніку вони зможуть контролювати? І що така чутлива "емоційна гойдалка", навпаки, не спрацює як джерело розчарування і не знизить рейтинги сильніше?

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
Кабмін
пенсіонери
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Євстратій Зоря
Автор Тетяна Яворська
27 грудня, 2023 середа
330 років московський патріархат працював над тим, аби тримати в полоні українські душі – митрополит Євстратій Зоря
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
27 грудня, 2023 середа
Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.89
    Купівля 37.89
    Продаж 38.6
  • EUR
    Купівля 41.72
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
18:48
На фото: Організатори Євробачення-2024 показали, як виглядатиме сцена у Мальме
У Газі загинув претендент на участь у Євробаченні-2024 від Ізраїлю: він був військовим-резервістом
18:33
Зеленський Орбан
В ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому"
18:31
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
У Defense Express розказали про перші гібридні комплекси ППО FrankenSAM, які вже працюють в Україні
18:30
Мін'юст
Мін'юст прагне через суд конфіскувати два літаки російської компанії
18:28
На фото: Мерая Кері
Мерая Кері встановила рекорд, протримавшися 93 тижні на вершині чарту Billboard Hot 100
18:02
Естонія
Естонія не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків
18:00
Зеленський
Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів
17:55
На фото: Індійська зірка Ранбір Капур
Влаштував різдвяний обід: зірку індійського кіно Ранбіра Капура звинуватили в образі релігійних почуттів
17:54
Нідерланди
Головнокомандувач армії Нідерландів закликав готуватись до війни з РФ
17:50
Україна ЄС
ЄС продовжить підтримувати Україну попри протидію Угорщини, - МЗС Німеччини
17:26
черга автомобілів
Цьогоріч українці придбали 191 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону
17:22
Довіра до телемарафону "Єдині новини" знизилася з 69% до 43%, - опитування КМІС
17:18
Ірландія
Метеорологи Ірландії визнали 2023 рік найтеплішим в історії спостережень
17:16
Оновлено
Вадим Новинський
Харківобленерго заявило про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського. У "Смарт-Холдинг" відреагували
17:06
На фото: Майкл Манн
Режисер "Феррарі" Майкл Манн розповів, що його дідусь родом з Житомирщини
17:06
обстріл Запоріжжя
РФ обстріляла село в Запорізькій області: є загиблі й поранені
17:04
Оновлено
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
16:45
США допомога Україні експорт зерна економіка
США передали Україні 16 зерновозів для перевезення агропродукції
16:45
Київ, ялинка
У КМДА стверджують, що на нові фортифікаційні споруди на околицях Києва витрачено 100 млн грн
16:23
посвідчення водія
В Україні підвищать вартість низки сервісних послуг МВС: скільки коштуватиме видача водійського посвідчення
16:15
Ексклюзив
ЗСУ, шеврон з прапором
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
16:07
гривня тисяча гривень
У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
16:07
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Протягом 2023 року США передали Україні 34 пакети військової допомоги на $24 млрд, - Зеленський
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Дилема для Орбана: або Москва, або Брюссель
16:06
У Туреччині сталася ДТП за участі 7 авто
У Туреччині сталася масштабна ДТП: 10 людей загинуло, серед 61 постраждалого є 2 українки
15:44
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Уродженку України Анну Асті можуть позбавити громадянства РФ за "пропаганду ЛГБТ"
15:41
Аналітика
Новий рік — нові перевірки: який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му. Дослідження YouControl
15:41
Ялинка
У Києві працюватимуть пункти з екологічної утилізації новорічних ялинок. Перелік
15:28
Ексклюзив
Карта. Мар'їнка_2612
Шойгу каже "звільнили": "Інформаційний спротив" пояснив, яку частину Мар'їнки контролюють ЗСУ
15:09
На фото: Мармур Парфенона в Британському музеї в Лондоні
Греція пропонує Британському музею "великі скарби" за повернення скульптур Парфенону до Афін
15:05
посольство Франції в Баку
Глава МЗС Азербайджану прокоментував ситуацію із Францією і взаємним видворенням дипломатів
15:05
Сергій Шкарлет
Комітет Нацагенства з якості освіти підтвердив плагіат у дисертації ексміністра Шкарлета
14:32
Ексклюзив
ЗСУ
Росіян вистачить максимум на півтори року, ЗСУ знищать техніку РФ під нуль, - Гетьман
14:25
Алан Гаглоев
Псевдоочільник "Південної Осетії" заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному
14:05
OPINION
Оксана Мороз
Ніякий закон не розв'яже задачі "500 000"
13:58
На фото: Книгарня Shahr-e Ketab в Тегерані
В Ірані закрили одну з провідних книгарень через дозвіл жінкам відвідувати її без хіджабу
13:47
Китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль
13:46
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії
13:38
На фото: Гурт Leleka
Німецький гурт Leleka випустив альбом колядок Rizdvo
13:26
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
"Це посилить тиск на Росію": естонська розвідка прокоментувала удар по кораблю "Новочеркаськ"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV