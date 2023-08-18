Про це він розповів в етері Еспресо.

"За оцінками західної розвідки економічний потенціал РФ попри санкційний пакет дозволяє вести активний характер бойових дій ще півтора року. Як це не парадоксально, ВВП у Росії зростає за останні пів року. По-друге, основне, на що можуть розраховувати окупанти, - це мобілізаційний резерв, навіть не наявність новітньої техніки, бо у РФ ніколи її не було у достатній кількості, і не той радянський металобрухт, який залишився на базах тривалого зберігання", - зауважив військовий експерт.

Дмитро Снєгирьов додав, що близько 45% радянського металобрухту, який зберігався у РФ у вигляді танків Т-55, Т-62, Т-64 та іншої техніки, вже утилізовані Збройними силами України.

"У РФ підготовлений мобілізаційний резерв – 1,7 млн, а загальний мобілізаційний резерв становить 10-12 млн. Тобто будуть використовувати тактику Другої світової війни. Якщо навіть їм дадуть гвинтівки Мосіна зразка Першої світової, то загарбники будуть використовувати так звані м'ясні штурми, завалювати своїми тілами позиції ЗСУ. Ця тактика, на жаль, була продемонстрована окупантами й під час Бахмутських подій, і у Соледарі та на інших ділянках фронту. Основний аргумент Росії - чисельна перевага у живій силі, навіть не ядерна зброя", - пояснив Снєгирьов.