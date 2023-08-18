Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Навіть не ядерна зброя": військовий експерт розказав, чи вистачить у РФ ресурсів на довгу війну
Ексклюзив

"Навіть не ядерна зброя": військовий експерт розказав, чи вистачить у РФ ресурсів на довгу війну

18 серпня, 2023 п'ятниця
23:42
Війна з Росією знищені окупанти

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що Росія, намагаючись затягнути війну, робить ставку на чисельну перевагу у живій силі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За оцінками західної розвідки економічний потенціал РФ попри санкційний пакет дозволяє вести активний характер бойових дій ще півтора року. Як це не парадоксально, ВВП у Росії зростає за останні пів року. По-друге, основне, на що можуть розраховувати окупанти, - це мобілізаційний резерв, навіть не наявність новітньої техніки, бо у РФ ніколи її не було у достатній кількості, і не той радянський металобрухт, який залишився на базах тривалого зберігання", - зауважив військовий експерт.

Дмитро Снєгирьов додав, що близько 45% радянського металобрухту, який зберігався у РФ у вигляді танків Т-55, Т-62, Т-64 та іншої техніки, вже утилізовані Збройними силами України.

"У РФ підготовлений мобілізаційний резерв – 1,7 млн, а загальний мобілізаційний резерв становить 10-12 млн. Тобто будуть використовувати тактику Другої світової війни. Якщо навіть їм дадуть гвинтівки Мосіна зразка Першої світової, то загарбники будуть використовувати так звані м'ясні штурми, завалювати своїми тілами позиції ЗСУ. Ця тактика, на жаль, була продемонстрована окупантами й під час Бахмутських подій, і у Соледарі та на інших ділянках фронту. Основний аргумент Росії - чисельна перевага у живій силі, навіть не ядерна зброя", - пояснив Снєгирьов.

Відео
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
мобілізація
Читайте також:
Замах на заступника голови ДПС
18 серпня, 2023 п'ятниця
Напад на заступника голови ДПС: затриманим оголосили підозри
Кремль москва
18 серпня, 2023 п'ятниця
У Москві прогриміли вибухи: влада заявляє про падіння уламків в районі Експоцентру. Хронологія подій
Лукашенко
17 серпня, 2023 четвер
"Ми абсолютні прихильники територіальної цілісності": Лукашенко заявив, що Білорусь та Китай мають однакове бачення світоустрою
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
19 серпня
00:56
Путін
Путін відмовився очолити делегацію РФ на сесії Генасамблеї ООН
00:52
Ексклюзив
Ізраїль
Політолог назвав причини стриманості Ізраїлю у допомозі України
00:28
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Не виключаємо, але треба запобігти: Міністр оборони Болгарії про можливе зіткнення РФ і НАТО в Чорному морі
00:21
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Міллі розповів, якою бачить перемогу у війні з РФ для України та Заходу
2023, п'ятниця
18 серпня
23:41
Український військовий, ЗСУ
ЗСУ знищили 3 російських склади боєприпасів на Таврійському напрямку
23:28
Гаррі Кейн
Англійський футболіст Кейн забив дебютний гол за "Баварію"
22:52
Збірна України з баскетболу
Україна програла Хорватії та не потрапила на баскетбольний турнір Олімпіади-2024
22:43
Саміт НАТО, країни G7
До декларації G7 про гарантії безпеки для України долучились вже 25 країн
22:37
лукашенко, путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня
22:24
Оновлено
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"
Українці за день розкупили передзамовлення марки до Дня Незалежності
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Крапка ще не поставлена": дипломат Безсмертний про можливу присутність України на саміті G20
22:16
Миротворці ООН
На Північному Кіпрі турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН
21:57
Лучано Спаллетті
Євро-2024: збірна Італії перед матчем з Україною призначила нового тренера
21:56
На фото: Володимир Зеленський
"Потужні речі для України": Зеленський анонсував нові пакети допомоги від партнерів
21:50
Литва білорусь кордон
У Литві з'явились укріплення на закритому прикордонному пункті з Білоруссю
21:46
Оновлено
F-16
Салліван підтвердив згоду США на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів
21:35
обстріл, ППО
Коаліція союзників передасть Україні системи ППО на €105 млн
21:27
Херсонщина
Армія РФ обстріляла житловий сектор Херсона, загинув 72-річний чоловік
21:22
Ілон Маск
Маск заявив, що в Twitter приберуть функцію блокування користувачів
21:18
окупанти, орки
У Криму окупанти влаштували нову хвилю репресій проти Свідків Єгови
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ посилюють напрямки контрнаступу, нові ЗРК для фронту: воєнні підсумки тижня
21:02
Ексклюзив
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Послаблення економіки РФ змушує Лукашенка шукати фінансової підтримки в Китаї, - Безсмертний
20:56
Ердоган і Путін
Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України, - Bild
20:55
Оновлено
Зоря - Олександрія
УПЛ: "Зоря" зіграла внічию з "Олександрією", результати інших матчів 4-го туру
20:44
на фото: церемонія закладки корабля типу "ADA" для ВМС України
У Туреччині закладено другий корабель для ВМС України
20:37
Україна - Сербія, ЧЄ з волейболу
Україна програла Сербії на старті ЧЄ з волейболу
20:22
На фото: Український гідрометеорологічний цент
У Києві на стінах Гідрометеорологічного центру з'явився 3D мурал
20:06
на фото: Часів Яр, наслідки російського обстрілу
Росіяни вдарили по Пункту незламності у Часовому Ярі: поранені четверо цивільних
20:02
OPINION
Олексій Мустафін
"Заповіт Петра" і англосакси
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 541 дня війни: США погодили передачу F-16, ЗСУ на Бахмутському напрямку майже знищили підрозділ "Шторм-Z"
19:49
Молдова
Санду: Молдова планує допомагати Україні з транзитом зерна
19:45
Тромбоцити сприяють омолодженню мозку мишей подібно до фізичних вправ, - дослідження
19:32
ЗСУ
ЗСУ знищили 2 російських пункти управління, а терористи намагались повернути втрачені позиції в районі Урожайного, - Генштаб
19:30
На заході та півночі грозові дощі, температура повітря до +36 °C: погода на вихідні від Наталки Діденко
18:59
Ракетний удар по Покровську
ОК "Південь" попередило українців про можливі масовані ракетні удари на День Незалежності
18:52
немовля
Наймолодшій дитині був один день: у Британії медсестра вбила 7 немовлят
18:41
Київ Цифровий
У Києві Цифровому оновили мапу укриттів
18:38
Азов та полонені окупанти
Розвідка: кількість російських військовополонених в Україні значно зросла, кожен п’ятий здався добровільно
18:37
Ексклюзив
ЄС - Україна
"У нас фактично доопрацьовані не два пункти, а майже всі": нардепка про виконання Україною 7 рекомендацій ЄС
18:35
ПриватБанк
В ніч на 19 серпня сервіси ПриватБанка не працюватимуть
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV