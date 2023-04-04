Навколо Маріуполя зафіксували зміну основного руху окупантів, - Андрющенко
Російські війська змінили основний рух навколо окупованого Маріуполя, вчора вони масово перевозили вантажівки з БК та трали з технікою
Про це повідомив у telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"За вчора (3 квітня, - ред.) зафіксовано зміна основного руху окупантів навколо Маріуполя", - написав він.
Також за його словами, вантажівки з БК та трали окупантів з гусеничною технікою масово переміщувались з Маріупольського району та з району с. Розівка Запорізької області в Лівобережний район Маріуполя та Новоазовський район.
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При цьому в бік Бердянська рухалися лише паливозаправники росіян.
- 30 березня повідомлялося, що у центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники встановили систему заряджання протиповітряної оборони.
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