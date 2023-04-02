Окупанти везуть до Запорізької області пірамідальні протитанкові споруди "зуби дракона", - Андрющенко
Росіяни везуть бетонні протитанкові піраміди, також відомі як "зуби дракона" через тимчасово окупований Маріуполь до с. Розівка на Запоріжжі
Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Радник міського голови ствердив, що "зуби дракона" масово везуть через Маріуполь у бік смт Нікольське, а далі до села Розівка в Запорізькій області.
"Лише за вчора зафіксовано понад 4 великих вантажівки по 19 пірамідок в кожній", - написав Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, 8 листопада 2022 року Британська розвідка звертала увагу, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".
- 7 грудня радник мера Маріуполя заявив, що в тимчасово окупований армією РФ місто почали завозити кримські бетонні укріплення "зуби дракона".
- 18 грудня мелітопольський міський голова також повідомляв, що загарбники почали встановлювати такі оборонні споруди в тимчасово окупованому місті.
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