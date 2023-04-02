Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Радник міського голови ствердив, що "зуби дракона" масово везуть через Маріуполь у бік смт Нікольське, а далі до села Розівка в Запорізькій області.

"Лише за вчора зафіксовано понад 4 великих вантажівки по 19 пірамідок в кожній", - написав Петро Андрющенко.