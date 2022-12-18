Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Напевно за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв", йдеться у дописі.

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Також додається, що "зуби дракона" розставляють ближче до цивільного населення - посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

"Але досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам - їхні бетонні лего їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі", - йдеться у дописі.

10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.

13 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух

Також Олег Буряк, голова Запорізької районної військової адміністрації, зазначив, що підрив моста, який стався 12 грудня, під Мелітополем порушує ворожу логістику з Ростова

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