Готуються до вуличних боїв: російські військові розставляють "зуби дракона" в окупованому Мелітополі
Російські військові розставляють бетонні конуси в центрі поки що окупованого Мелітополя
Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Напевно за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв", йдеться у дописі.
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Також додається, що "зуби дракона" розставляють ближче до цивільного населення - посеред центральних вулиць і житлових кварталів.
"Але досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам - їхні бетонні лего їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі", - йдеться у дописі.
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