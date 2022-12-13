В центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, - мер
У вівторок, 13 грудня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, за свідченнями місцевих, є жертви
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
За його словами, вибух стався о 14:00 в районі Шахової школи. Федоров розповів, що одразу ж після вибуху окупанти перекрили дороги.
За свідченнями місцевих, пролунали автоматні черги та було помічено тіло, накрите чорною плівкою.
"Чекаємо на подробиці, хто виявився 200-им", - коментує Федоров.
- Ввечері 10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.
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