В центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, - мер

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

За його словами, вибух стався о 14:00 в районі Шахової школи. Федоров розповів, що одразу ж після вибуху окупанти перекрили дороги.

За свідченнями місцевих, пролунали автоматні черги та було помічено тіло, накрите чорною плівкою.

"Чекаємо на подробиці, хто виявився 200-им", - коментує Федоров.

Ввечері 10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.

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