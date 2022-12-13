Про це він розповів в етері Еспресо.

Голова РВА дав коментар щодо підриву мосту 12 грудня у передмісті Мелітополя.

"Між Мелітополем та селом Костянтинівка був підірваний міст, який тягнувся через старе русло річки Молочна. Підірвано було дві опорні колони, руйнування яких дало можливість завалити два прольоти моста. Крім цього, зараз вже понад тиждень йде проливний дощ і все русло річки Молочної розмите, відповідно, складно цю територію переїхати колісною технікою, хоча гусеничною можливо", - прокоментував голова Запорізької РВА.



Олег Буряк розказав, що міст з'єднував дорогу Мелітополь – Костянтинівка – Приморськ – Бердянськ – Маріуполь – Ростов, тобто тут тягнулася логістика противника з Ростова, щоб поповнювати російські підрозділи боєкомплектами чи особовим складом у Мелітополі.



"А тепер зруйнований міст порушив весь цей логістичний ланцюжок. Зробити об'їзну дорогу можливо, але на це потрібен деякий час, а ще й до того, що у нас постійно йдуть дощі, цей процес ускладнюється. Підрив цього моста - потужний крок ЗСУ, щоб порушити плани окупантів ", - зауважив Буряк.

10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.

13 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух

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