Вже почалася операція зі звільнення Мелітополя, - військовий експерт Світан

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Вже почалася операція зі звільнення Мелітополя, у тому числі. Ми прекрасно бачимо роботу наших Сил спецоперації по підриву мосту біля Мелітополя по дорозі на Бердянськ, тобто це був основний міст, що з'єднував Росію з Мелітополем. Зараз залишилася південніше одна об'їзна дорога. Підрив цього мосту добре демонструє напрям нашого основного удару, тобто вже почалося знищення логістичних ланцюжків ворога за допомогою Сил спецоперацій", - зауважив полковник запасу ЗСУ.



Роман Світан пояснив, що подібне завдання можуть виконати тільки наші високопрофесійні мобільні групи, щоб пройти 100 км углиб фронту, також на собі нести декілька сотень кілограмів вибухівки, і за результатом - проліт мосту склався. А це вже є продовженням, тому що ми раніше там декілька мостів підірвали, починаючи з токмацького мосту.



"Напрямок на Мелітополь є найпріоритетнішим, і, з військової точки зору, більш виконуваний, ніж інші напрямки. Там відстань близько 70 км, з-під Оріхового на Мелітополь через Токмак, як тільки буде погода, наші війська почнуть рух. Це також прекрасно розуміють і росіяни, намагаються будувати лінії оборони, але не встигають вирішити це питання. Тому, найближчим часом, десь 2-3 тижні з виходом арктичного антициклону, який може утримати морозну погоду, тоді можна буде вирушати на Мелітополь. А зараз тривають підготовчі заходи для такого роду операцій. Незабаром все це ми будемо бачити, тому що буде працювати наша дальня артилерія до Азовського моря, а ми вже бачили це по російських гарнізонах у Бердянську. Також Мелітополь, Токмак, Пологи – все азовське узбережжя зараз буде прострілюватися", - прокоментував Світан.

10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.

13 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух

Також Олег Буряк, голова Запорізької районної військової адміністрації, зазначив, що підрив моста, який стався 12 грудня, під Мелітополем порушує ворожу логістику з Ростова

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb