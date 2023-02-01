Про це заявив промоутер мексиканця Едді Хірн в інтерв'ю DAZN.

За його словами, Сауль Альварес, який є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг), згоден провести бій з Олександром Усиком з надважкого дивізіону. Єдиною умовою мексиканця є те, аби поєдинок відбувся в крузервейті (до 90,7 кг)/

"Після того, як Усик побив Джошуа, я напівжартома запропонував Канело зустрітися з українцем. Проте він серйозно сказав: "Немає проблем, я битимуся з Усиком". І він таки зробив би це у крузервейті. Я ніколи не сумнівався, що немає бійців, з якими Канело не погодився б битися", - розповів Хірн.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Раніше він володів титулом абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.

4 січня стало відомо, що Сауль Альварес у 2023 році має намір зустрітися з британцем Джоном Райдером та провести реванш проти росіянина Дмитра Бівола.

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