Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами промоутера мексиканця Едді Хірна, цього року Канело має намір провести два поєдинки, а серед його суперників не має чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, про бажання зустрітися з яким неодноразово заявляв Сауль Альварес.

"У травні Канело зустрінеться з Джоном Райдером, якщо нам вдасться укласти угоду. До того ж Джон є обов'язковим за версією WBO і є тимчасовим чемпіоном у другій середній вазі. Також тренер Сауля Альвареса - Едді Рейносо - чітко дав зрозуміти, що їм потрібен реванш з Дмитром Біволом", - сказав Хірн.

Альварес у бою з Райдером захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). В реванші з Біволом, якому він програв у травні 2022 року, він сперечатиметься за титул чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівважкій вазі (до 79,4 кг), який належить росіянину.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.

3 вересня 2022 року Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.

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