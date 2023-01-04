Найбагатший боксер світу ухвалив рішення щодо бою з Усиком
Мексиканський боксер Сауль Альварес у 2023 році має намір зустрітися з британцем Джоном райдером та провести реванш проти росіянина Дмитра Бівола
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами промоутера мексиканця Едді Хірна, цього року Канело має намір провести два поєдинки, а серед його суперників не має чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, про бажання зустрітися з яким неодноразово заявляв Сауль Альварес.
"У травні Канело зустрінеться з Джоном Райдером, якщо нам вдасться укласти угоду. До того ж Джон є обов'язковим за версією WBO і є тимчасовим чемпіоном у другій середній вазі. Також тренер Сауля Альвареса - Едді Рейносо - чітко дав зрозуміти, що їм потрібен реванш з Дмитром Біволом", - сказав Хірн.
Альварес у бою з Райдером захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). В реванші з Біволом, якому він програв у травні 2022 року, він сперечатиметься за титул чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівважкій вазі (до 79,4 кг), який належить росіянину.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.
- 3 вересня 2022 року Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе