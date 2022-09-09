Найбільша бурштинова плита: у Житомирі фіксують національний рекорд України
У Житомирі 9 вересня фіксують національний рекорд України - найбільшу бурштинову плиту
Про це повідомили на сайті Житомир.info.
Зазначають, що завдяки унікальним технологіям вдалося зробити революцію в галузі переробки бурштину.
"Завдяки цьому Україна може стати лідером в цій галузі, оскільки технологія немає аналогів у світі. Рекорд претендує на світове визнання у Книзі Рекордів Гіннеса", - зазначили розробники бурштинової плити.
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