Про це повідомили на сайті Житомир.info.

Зазначають, що завдяки унікальним технологіям вдалося зробити революцію в галузі переробки бурштину.

"Завдяки цьому Україна може стати лідером в цій галузі, оскільки технологія немає аналогів у світі. Рекорд претендує на світове визнання у Книзі Рекордів Гіннеса", - зазначили розробники бурштинової плити.

У 2021 році в Дніпрі випекли найдовший млинець.