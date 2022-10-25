Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Нардепка розповіла, які правові проблеми можуть виникнути після деокупації півострова.

"Найбільша проблема, яка постане - це ті громадяни, яких Росія прислала. Різні називають цифри, до 800 тис. людей. Вони приїхали, фактично, зайняли чужі будинки. Є якась думка, що вони повтікають в першу чергу", - зазначила вона.

На її думку, для перехідного правосуддя Україна має чітко сказати, що вони приїхали і жили тут незаконно та мають повернутися.

"Можуть бути винятки, їх треба переглядати - родини, одруження. Це дуже важливий процес. Інше питання - що робити з реєстрами. У нас з моменту окупації народилось 300 тис. дітей, тільки 12% занесені в український реєстр. Померлі - 2% в реєстрі. Більше мільйона вироків, їх треба переглядати. Очевидно, що там були і кримінальні справи, вони ж не будуть виходити з тюрем. Це дуже складний процес", - підсумувала Кравчук.