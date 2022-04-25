Найбільша судноплавна компанія РФ "Софкомфлот" не зможе зробити оплату платежу за євробондами
Російський танкерний оператор "Совкомфлот" не зможе виплатити 26 квітня платіж за євробондами через санкції ЄС та Великої Британії
Про це йдеться у заяві компанії.
Йдеться про облігації з терміном обігу до 26 квітня 2028 року.
У компанії заявили, що платіжний клієнт відмовився прийняти платіж та здійснити виплату за євробондами.
Там зазначили, що готові виконувати свої зобов'язання щодо виплат і "вживають усіх доступних заходів" для здійснення виплат.
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