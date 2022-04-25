Найбільша судноплавна компанія РФ "Софкомфлот" не зможе зробити оплату платежу за євробондами

Про це йдеться у заяві компанії.

Йдеться про облігації з терміном обігу до 26 квітня 2028 року.



У компанії заявили, що платіжний клієнт відмовився прийняти платіж та здійснити виплату за євробондами.

Там зазначили, що готові виконувати свої зобов'язання щодо виплат і "вживають усіх доступних заходів" для здійснення виплат.



