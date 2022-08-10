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Найбільша вантажна авіакомпанія Росії "Волга-Днепр" через санкції скорочує понад 200 пілотів

10 серпня, 2022 середа
15:19
Економіка Літак російської авіакомпанії "Волга-Днепр"

Найбільша російська вантажна авіагрупа "Волга-Днепр" скоротить понад 200 пілотів у своїх дочірніх авіакомпаніях AirBridgeCargo та "Атран", які літали літаками Boeing

Про це повідомляє РБК з посиланням на два джерела, близькі до групи, та її представника.

За словами співрозмовника видання, пілоти отримали повідомлення про скорочення наприкінці липня. Друге джерело сказало, що кілька екіпажів Boeing зберегли на випадок, якщо група отримає дозвіл від Мінтрансу РФ на повернення літаків іноземним лізинговим компаніям.

Представник групи повідомив, що оптимізація кількості персоналу – вимушений захід, його проведуть поетапно з урахуванням можливості консервації флоту.

За даними РБК, у AirBridgeCargo на початок року працювало понад 300 пілотів, в "Атран" – приблизно 110. За даними Росавіації, група займала майже 51% російського ринку авіаційних вантажних перевезень у січні-лютому.

На середину лютого у парку групи було 11 російських літаків Ан-123 та Іл-76, а також 27 "Боїнгів". Місяць тому стало відомо, що AirBridgeCargo має намір повернути 14 із 16 вантажних Boeing 747.

Як повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина", наразі група "Волга-Днепро" продовжує польоти на російських літаках Ан-124 та Іл-76, у тому числі завдяки транспортному замовленню влади Москви. Ще ₽907 млн у вигляді субсидій "Волга-Днепр" отримає з федерального бюджету на відшкодування операційних витрат за умов зовнішнього санкційного впливу. Проте допомога федеральної та столичної влади не перевищує 5% від торішнього виторгу цих компаній (₽212 млрд).

Бізнес "Волги-Дніпро" був спрямований на глобальний ринок вантажоперевезень, з кінця лютого діяльність групи різко скоротилася.

У середині березня компанії повідомила, що AirBridgeCargo та "Атран" призупинили польоти через санкції щодо лізингодавців, яким заборонили працювати з російськими компаніями, та заяви Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) про припинення терміну дії сертифікатів льотної придатності.

Діяльність групи також постраждала через заборону на продаж до Росії запчастин та повну заборону на польоти російських перевізників до Євросоюзу. Літаки Boeing групи "Волга-Днепр" потрапили до списку санкцій Мінторгу США. У середині червня Велика Британія також запровадила персональні санкції на її основного власника Алєксєя Ісайкіна.

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транспорт
санкції проти Росії
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