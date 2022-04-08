Найбільший банк Італії Intesa припинив кредитування в РФ

Про це повідомляє Reuters.

Всі місцеві операції у банку поставили під особливий контроль кризового підрозділу. Також продовжуючи проводити стратегічний аналіз своєї присутності в Росії, банк Intesa припинив інвестиції в російські та білоруські фінансові інструменти, незалежно від застосовних режимів санкцій.

"Всі ділові операції з російськими та білоруськими контрагентами, в тому числі з російським дочірнім підприємством групи, Банком Intesa Росія, піддавалися посиленому моніторингу та аналізу", – заявили у банку.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі підтримав введення ембарго на російські газ і нафту.

Також Маріо Драґі звинуватив Росію в масових убивствах людей в Україні у відповідь на слова речниці російського МЗС Марії Захарової про "непристойність" введення санкцій проти РФ.