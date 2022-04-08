Найбільший банк Італії Intesa припинив кредитування в РФ
Італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських і білоруських контрагентів через війну в Україні
Про це повідомляє Reuters.
Всі місцеві операції у банку поставили під особливий контроль кризового підрозділу. Також продовжуючи проводити стратегічний аналіз своєї присутності в Росії, банк Intesa припинив інвестиції в російські та білоруські фінансові інструменти, незалежно від застосовних режимів санкцій.
"Всі ділові операції з російськими та білоруськими контрагентами, в тому числі з російським дочірнім підприємством групи, Банком Intesa Росія, піддавалися посиленому моніторингу та аналізу", – заявили у банку.
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі підтримав введення ембарго на російські газ і нафту.
- Також Маріо Драґі звинуватив Росію в масових убивствах людей в Україні у відповідь на слова речниці російського МЗС Марії Захарової про "непристойність" введення санкцій проти РФ.
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