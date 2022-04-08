Прем'єр-міністр Італії звинуватив РФ у масових убивствах українців у відповідь на претензії Захарової щодо запровадження санкцій проти Росії
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі звинуватив Росію в масових убивствах людей в Україні у відповідь на слова речниці російського МЗС Марії Захарової про "непристойність" введення санцій проти РФ
Про це пише CNN.
У четвер, 7 квітня, Марія Захарова звинуватила Італію в "непристойності" через запровадження санкцій проти Росії.
"Єдина непристойність - це масові вбивства, які ми бачимо щодня", - відповів Маріо Драґі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Римі, коли в нього спитали про слова Марії Захарової.
За даними інформагенства ANSA, Італія підтримала накладання нових обмежень на РФ, зокрема щодо російського газу, на який припадає 40% загальних поставок газу Італії.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії підтримав введення ембарго на російські газ і нафту.
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