Прем'єр-міністр Італії звинуватив РФ у масових убивствах українців у відповідь на претензії Захарової щодо запровадження санкцій проти Росії

Про це пише CNN.



У четвер, 7 квітня, Марія Захарова звинуватила Італію в "непристойності" через запровадження санкцій проти Росії.



"Єдина непристойність - це масові вбивства, які ми бачимо щодня", - відповів Маріо Драґі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Римі, коли в нього спитали про слова Марії Захарової.



За даними інформагенства ANSA, Італія підтримала накладання нових обмежень на РФ, зокрема щодо російського газу, на який припадає 40% загальних поставок газу Італії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії підтримав введення ембарго на російські газ і нафту.

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