Прем'єр Італії підтримав введення ембарго на російські газ та нафту

Про це голова уряду розповів на пресконференції після урядового засідання.

"Що ми вибираємо: житло чи кондиціонер? Ми маємо поставити собі це питання", – таким чином Драгі охарактеризував дискусію в ЄС щодо можливого запровадження заборони на імпорт російської нафти на газу.

Він запевнив, що діятиме з ЄС єдиним фронтом.

"Якщо ЄС запропонує ембарго, ми будемо раді його поважати. Те, чого ми хочемо, – це більш ефективного інструменту для досягнення миру. І тому ми запитуємо себе, що є більш важливим – ціна на газ чи житло", – додав він.

5 квітня міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів.