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Головна війна з Росією Прем'єр Італії підтримав введення ембарго на російські газ та нафту

Прем'єр Італії підтримав введення ембарго на російські газ та нафту

7 квітня, 2022 четвер
06:58
війна з Росією Маріо Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі виступив за ембарго на імпорт російського газу та нафти та заявив, що підтримає рішення Європейського Союзу

Про це голова уряду розповів на пресконференції після урядового засідання.

"Що ми вибираємо: житло чи кондиціонер? Ми маємо поставити собі це питання", – таким чином Драгі охарактеризував дискусію в ЄС щодо можливого запровадження заборони на імпорт російської нафти на газу.

Він запевнив, що діятиме з ЄС єдиним фронтом.

"Якщо ЄС запропонує ембарго, ми будемо раді його поважати. Те, чого ми хочемо, – це більш ефективного інструменту для досягнення миру. І тому ми  запитуємо себе, що є більш важливим – ціна на газ чи житло", – додав він. 

  • 5 квітня міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів.

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газ
Італія
нафта
санкції проти Росії
ембарго на постачання нафти
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